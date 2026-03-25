borse di studio al via il bando per i voucher

Sono aperte le domande per richiedere il "Voucher Io Studio 20252026", la borsa di studio promossa dal ministero dell’Istruzione e del Made in Italy a sostegno delle spese legate alla frequenza scolastica. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio e può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, per le spese di mobilità e trasporto e per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. La borsa di studio ammonta a 250 euro, con la possibilità di essere aumentata dalla Regione Toscana, in base alle risorse disponibili e al numero delle domande, fino ad un massimo di 500 euro per studente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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