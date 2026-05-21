Formazione | costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti

Durante l'evento presso il Museo Ferruccio Lamborghini, si è parlato della formazione imprenditoriale come elemento chiave per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Nel corso intitolato Venditore Vincente 2026, sono stati presentati metodi e strumenti pratici utili a costruire e far crescere un’impresa. La discussione si è concentrata sull’importanza di approcci concreti e di una formazione mirata per rafforzare le competenze imprenditoriali.

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Nel corso di Venditore Vincente 2026, ospitato al Museo Ferruccio Lamborghini, è emerso con forza il tema della formazione imprenditoriale come leva strategica per la crescita delle PMI italiane. Il programma ideato da Frank Merenda punta infatti a trasferire un approccio tecnico, strutturato e replicabile alla gestione commerciale, oggi ulteriormente potenziato dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di vendita. A raccontarlo è Francesco Gentili, imprenditore nella ristorazione con tre ristoranti all’Isola d’Elba: “Quello che a me piace di Metodo Merenda è che comunque c’è un approccio molto tecnico al fare impresa. Mi fornisce gli strumenti e le conoscenze giuste per applicare all’impresa un metodo senza improvvisazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Formazione: costruire unimpresa con metodo e strumenti concreti Sullo stesso argomento Leggi anche: Haleon, ecco quanto pesano strumenti concreti di genitorialità condivisa La legge pmi c’è. Ora servono strumenti concreti, dice ConfartigianatoCon il via libera del Parlamento alla prima legge annuale sulle pmi, avvenuta il 4 marzo, si apre una fase nuova per gli artigiani e le piccole... Nuovo campus ITS Red, formazione e imprese si incontrano nel polo delle competenzeIl progetto, promosso con la Provincia e il comune di Cittadella, punta a creare nell’area delle scuole superiori di via Angelo Gabrielli laboratori, spazi condivisi, auditorium e ambienti innovativi ... padovaoggi.it Imprese, Philip Morris: formazione e AI per manifattura del futuro(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC) l’evento Talenti per il Made in Italy: formazione e innovazione per la manifattura del futuro, un ... finanza.repubblica.it