Haleon ecco quanto pesano strumenti concreti di genitorialità condivisa

Il 6 marzo, nel corso di una comunicazione, si è parlato di Haleon e degli strumenti concreti di genitorialità condivisa. È stata anche discussa la bocciatura di una proposta di congedo parentale paritario in Italia, che avrebbe potuto modificare la distribuzione delle responsabilità di cura, ancora principalmente a carico delle donne.

Roma, 6 mar. (AdnkronosLabitalia) - La recente bocciatura della proposta di congedo parentale paritario in Italia rappresenta una nuova occasione mancata per promuovere una più equilibrata distribuzione delle responsabilità di cura, oggi ancora prevalentemente a carico delle donne. Senza strumenti strutturali che favoriscano una reale condivisione della genitorialità, il rischio è quello di rallentare il percorso verso una parità professionale effettiva, con impatti diretti su carriera, retribuzione e crescita delle donne nel mondo del lavoro. I professionisti di oggi e, soprattutto, i talenti del futuro guardano al mondo delle imprese ponendo aspettative in queste direzioni a cui nessuna impresa può sottrarsi.