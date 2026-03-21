La legge pmi c’è Ora servono strumenti concreti dice Confartigianato

Il 4 marzo il Parlamento ha approvato la prima legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, segnando un passaggio importante per il settore. Ora, secondo Confartigianato, bisogna passare dalla teoria alla pratica e mettere a disposizione strumenti concreti. La legge è stata approvata, ma resta da capire come verrà applicata concretamente per sostenere artigiani e piccole imprese.

Con il via libera del Parlamento alla prima legge annuale sulle pmi, avvenuta il 4 marzo, si apre una fase nuova per gli artigiani e le piccole imprese. Ora la partita si gioca sull’attuazione, affidata al Governo, e sulla capacità di tradurre in strumenti concreti le innovazioni previste: dalla riforma della legge quadro dell’artigianato a quella dei Confidi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si è già messo al lavoro con il tavolo nazionale delle pmi, svoltosi il 17 marzo e al quale dovrebbero ora seguire confronti tecnici con le rappresentanze delle imprese. Un impegno che il ministro Adolfo Urso ha ribadito nel suo intervento al convegno ‘Artigianato anima del made in Italy’, organizzato da Confartigianato il 19 marzo a L’Aquila per celebrare la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La legge pmi c’è. Ora servono strumenti concreti, dice Confartigianato Articoli correlati Confartigianato: ‘Bene Mercosur, ma servono strumenti dedicati’ROMA, 14 GEN – Confartigianato “accoglie positivamente l’intesa” Ue-Mercosur “ratificata dopo 25 anni di negoziati, evidenziando però la necessità di... Ddl PMI, CNA e Confartigianato Salerno: “Passo avanti importante, ora attuare subito la riforma dell’artigianato”Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa. Una raccolta di contenuti su La legge pmi c'è Ora servono strumenti... La legge pmi c'è. Ora servono strumenti concreti, dice ConfartigianatoLa riforma sollecitata da Granelli punta a superare l’impostazione ormai datata della legge del 1985. Tra gli elementi chiave: il riconoscimento del valore della qualità, una maggiore flessibilità nei ... ilfoglio.it Confartigianato, 'mancano 382mila lavoratori nei 4 settori top del made in Italy'Siamo di fronte ad un paradosso: il lavoro c'è, mancano i lavoratori, sottolinea il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, presentando un approfondimento sulle '4A', i settori di punta del m ... ansa.it