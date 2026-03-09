Truffa del finto poliziotto a un’anziana | arrestati due casertani in trasferta

Due uomini di Caserta sono stati arrestati mentre tentavano di truffare un’anziana utilizzando la tecnica del “finto poliziotto”. La vittima, che aveva ricevuto una telefonata sospetta, ha subito chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due uomini, che erano in trasferta nella zona.

Il colpo fallisce grazie all'intervento dei carabinieri a Cesena. I due sono stati posti ai domiciliari Ancora un tentativo di truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del "finto poliziotto", ma questa volta il piano è fallito grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Gli uomini Arma dei Carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo di 42 anni e uno di 23 anni, entrambi residenti in Provincia di Caserta, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Il 42enne è stato inoltre denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. La truffa seguiva uno schema ormai noto. Un uomo si è finto agente di polizia e ha contattato telefonicamente l'anziana vittima, raccontandole che il figlio aveva investito una bambina e che, per evitare l'arresto, sarebbe stato necessario pagare immediatamente un risarcimento.