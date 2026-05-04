Basilicata | 2.150 addetti al lavoro per la forestazione regionale

In Basilicata, sono circa 2.150 le persone impiegate nel settore della forestazione regionale. La gestione delle aree boschive riguarda aspetti legati alla sicurezza delle abitazioni locali e potrebbe aprire nuove possibilità economiche attraverso i crediti di carbonio forestali. Questi temi sono al centro di un approfondimento che analizza il ruolo della forestazione nelle dinamiche territoriali e nelle opportunità di sviluppo.

? Cosa scoprirai Come influirà la gestione dei boschi sulla sicurezza delle case lucane?. Quali nuove opportunità economiche nasceranno dai crediti di carbonio forestali?. Chi parteciperà alla definizione della nuova governance del settore verde?. Come potrà la forestazione trasformare l'economia delle aree interne lucane?.? In Breve Attività stagionali avviate il 23 marzo con squadre dedicate a vivai e falegnameria.. Piano operativo coordinato dal Consorzio di Bonifica della Basilicata e Politiche Agricole.. Riforma del Piano Regionale Forestale prevede nuovi confronti con sindacati e gruppi consiliari.. Strategia regionale punta all'integrazione economica tramite i crediti di carbonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 2.150 addetti al lavoro per la forestazione regionale Notizie correlate Forestazione Basilicata: il 13 aprile i sindacati assaltano la RegioneI sindacati FLAI, FAI e UILA organizzeranno un presidio davanti alla Regione Basilicata il 13 aprile prossimo alle ore 10:00 per protestare contro... Forestazione in Basilicata: serve un piano da 75 milioni di euroIl segretario generale della FLAI-CGIL Basilicata, Vincenzo Pellegrino, ha espresso forti dubbi sull’efficacia del recente incontro tra la Presidenza... Contenuti utili per approfondire Basilicata, avviata la campagna di forestazione 2026: coinvolti 2.150 lavoratoriParte la campagna forestale in Basilicata con migliaia di lavoratori e un piano che punta anche alla riforma del settore. trmtv.it In Basilicata le vertenze Pmc e Brose: spiragli positivi per i 150 addettiQualche nodo resta, nonostante le buone notizie che sono venute dal Ministero per le Imprese ed il Made in Italy nelle riunioni romane. I nodi sono quelli dell’automotive e delle aziende dell’indotto ... lagazzettadelmezzogiorno.it