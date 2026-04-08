Il prossimo 13 aprile alle 10:00, i sindacati FLAI, FAI e UILA hanno programmato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata per manifestare contro la mancanza di interventi sul settore forestale. La protesta nasce dall’esigenza di chiedere maggiore attenzione alle questioni legate alla forestazione e alle risposte delle istituzioni in merito alle problematiche del comparto.

I sindacati FLAI, FAI e UILA organizzeranno un presidio davanti alla Regione Basilicata il 13 aprile prossimo alle ore 10:00 per protestare contro l’immobilismo istituzionale sul comparto della forestazione. La decisione di scendere in piazza nasce dal silenzio che avvolge le richieste avanzate due mesi fa. I segretari generali Pellegrino, Apetino e Nardiello, insieme ai rappresentanti regionali di CGIL, CISL e UIL, ovvero Mega, Cavallo e Tortorelli, avevano chiesto un confronto con il presidente Vito Bardi e gli assessori Carmine Cicala e Francesco Cupparo. L’urgenza della mobilitazione è dettata dalla vicinanza dell’apertura dei cantieri, prevista entro meno di un mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forestazione Basilicata: il 13 aprile i sindacati assaltano la Regione

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FORESTAZIONE, SINDACATI FLAI, FAI E UILA PROCLAMANO MOBILITAZIONE GENERALE: IL 13 APRILE PRESIDIO DAVANTI ALLA REGIONE BASILICATA - facebook.com facebook