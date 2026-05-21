Oggi, giovedì 21 maggio 2026, alle 14.15 su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, il personaggio di Halit incontra la vicina Döne, nota per la sua invadenza. La trama si concentra sulle interazioni tra i due personaggi e sulle situazioni che si sviluppano a partire da questo incontro. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si evolverà la vicenda e quali conseguenze avrà questa conoscenza.

Va in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz si è molto dispiaciuta quando ha visto con i suoi occhi come si è ridotto l'ex marito. La Yilmaz ha offerto il suo aiuto ad Halit perché nonostante l'abbia fatta soffrire in passato lui ha aiutato sia lei che sua madre. Intanto Ender, dopo aver pagato la retta scolastica di Erim, lo ha fatto tornare a vivere a casa sua. Le cose per Halit non sono ancora migliorate, a Yildiz ha chiaramente detto che questa volta non sa cosa fare per risolvere il danno economico che gli ha causato il crollo finanziario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 21 maggio 2026: Halit conosce la vicina Döne, con la sua invadenza…

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