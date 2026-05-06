Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra i protagonisti, Yigit esprime felicità per aver deciso di lasciare la città, mentre Halit si mostra infastidito nei confronti di Yildiz. La puntata si presenta ricca di momenti di tensione e cambi di scena, attirando l’attenzione di molti telespettatori.

Va in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la verità su Leyla e Halit potrebbe venire presto alla luce del sole. Indagando sulla ragazza per conto della sorella Caner ha scoperto che la casa in cui vive è di proprietà di Argun, questo sicuramente farà pensare a lui e ad Ender che tra i due ci sia una relazione segreta. Ender e Kaya hanno proposto al figlio di trasferirsi in Svizzera per continua lì il suo percorso di studi. Yigit accoglierà il loro suggerimento con entusiasmo, pensa che abbia davvero bisogno di un cambiamento in un periodo così delicato per lui.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 6 maggio 2026: Yigit felice di andare via, Halit si arrabbia con Yildiz

Forbidden Fruit: Il segreto di Leyla è fuori! Nadir umilia Halit davanti a Yildiz

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