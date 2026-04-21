Forbidden fruit spoiler 21 aprile 2026 | Ender incastra Leyla lei si sfoga con Halit e Kaya

Oggi, 21 aprile 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender incastra Leyla, che poi si sfoga con Halit e Kaya. Sono molti gli spettatori che seguono con attenzione gli sviluppi della trama e attendono di scoprire come si evolveranno gli eventi. La puntata si inserisce nel palinsesto quotidiano della serie e suscita interesse tra il pubblico.

Va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Caner ed Emir aiuteranno Ender con il suo piano. I due faranno in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto che la ritrae in reggiseno, ma naturalmente la ragazza non c'entrerà nulla. L'obiettivo di Ender sarà quello di scagliarsi contro la donna. Ender farà finta di infuriarsi e mortificherà Leyla davanti a tutti, accusandola di aver provato a sedurre suo marito. Come reagirà lei? Capirà subito che si tratta di una subdola manovra della sorella di Ender per incastrarla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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