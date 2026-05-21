Nelle puntate di Forbidden Fruit trasmesse dal 24 al 30 maggio 2026, si assiste a un aumento della tensione tra i personaggi principali. Yildiz si interessa a un nuovo ragazzo, Kerim, mentre Sahika pianifica azioni contro Ender. La narrazione si concentra sui rapporti complicati e sulle strategie messe in atto dai protagonisti per raggiungere i propri obiettivi. Gli episodi mostrano le dinamiche tra i personaggi che si sviluppano nel corso di questa settimana.

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda dal 24 al 30 maggio 2026, la tensione cresce. Yildiz si sente attratta da un nuovo ragazzo, Kerim, mentre Sahika trama contro Ender. Scopriamo insieme cosa accadrà in questi sorprendenti episodi della soap opera turca. La forza di una donna puntate turche: nozze e fuga finale di Sirin Zehra ricade nel suo vecchio vizio. Zehra vive momenti difficili e, dopo una crisi economica, si ritrova senza lavoro. La disperazione la porta a ricadere nel suo vecchio vizio, l’alcol. La situazione peggiora quando Asuman si accorge del suo comportamento e decide di intervenire. Tuttavia, Lila e la madre di Yildiz cercano di aiutarla a superare questo momento critico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Forbidden Fruit: anticipazioni puntate dal 24 al 30 maggio 2026

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