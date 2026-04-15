Nella settimana dal 18 al 24 aprile, le puntate inedite di Forbidden Fruit presenteranno numerosi colpi di scena. Tra le trame, si segnala un piano di Yildiz volto ad allontanare Leyla, mentre i protagonisti si troveranno coinvolti in situazioni di grande tensione. Gli episodi promettono un'intensa escalation di eventi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 18 al 24 aprile assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Yildiz, impegnata a elaborare un piano che possa allontanare Leyla da suo marito. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 18 al 24 aprile. Alla villa, Yildiz prova invano ad accedere al telefono di Halit per cercare prove di una presunta relazione con Leyla. Il giorno dopo si incontra con Ender, Caner ed Emir per ideare una strategia che allontani la ragazza da suo marito. Nel frattempo Kaya apre la cassetta di sicurezza della madre e trova una chiavetta USB con un video in cui Yigit colpisce Ender.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 18 al 24 aprile 2026: il piano di Yildiz per allontanare Leyla

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