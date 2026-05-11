La settimana dal 18 al 24 maggio si preannuncia intensa per gli spettatori di Forbidden Fruit, la soap turca trasmessa su Canale 5. La trama si concentra sulle azioni di Sahika, che sta pianificando una vendetta contro uno dei personaggi principali. La serie continua a coinvolgere il pubblico con le sue storie di potere e relazioni complesse, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

La settimana dal 18 al 24 maggio si preannuncia esplosiva per i fan di Forbidden Fruit, la soap turca che ogni pomeriggio su Canale 5 continua a conquistare il pubblico con i suoi intrecci di potere, amore e vendetta. Le nuove puntate della terza stagione promettono emozioni forti e svolte inattese, con Yildiz, Ender e Sahika pronte a muovere le loro pedine in un gioco sempre più pericoloso. Tra segreti che riaffiorano e alleanze che si spezzano, il destino dei protagonisti si intreccia in una spirale di tensione che non lascia spazio alla tregua. Ma cosa accadrà nei nuovi episodi di Forbidden Fruit? Chi si prenderà la rivincita? E quali verità verranno finalmente alla luce? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 18 al 24 maggio: Sahika prepara la sua vendetta

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