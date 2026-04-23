Forbidden fruit anticipazioni al 2 maggio | Yildiz diventa popolare sui social

Forbidden fruit, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio. Yildiz conquista grande popolarità sui social, tanto da attirare l’attenzione di Selim. Yildiz conquista grande popolarità sui social, tanto da attirare l’attenzione di Selim, direttore della rete televisiva, che le propone un contratto. Nel frattempo, Caner ed Erim convincono Aysel ad affidare loro il piccolo Halit Can e approfittano della situazione per cercare di fare colpo su alcune ragazze. Incontrano Ece e Fulya, ma i loro maldestri tentativi di suscitare compassione falliscono, lasciando l’incontro senza esito, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Lila e Yigit organizzano una cena a sorpresa che però prende una piega negativa: durante la serata, Yigit si infastidisce per alcune parole di Halit e abbandona il ristorante.🔗 Leggi su 2anews.it

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 19 al 24 Gennaio:Halit caccia Yildiz dalla villa Zeynep e Alihan p

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