Forbidden Fruit anticipazioni 21 marzo | Sahika mette Yildiz contro Zehra Kaya aiuta Leyla con l' ex marito
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Sahika mette Yildiz contro Zehra, creando tensioni tra le due. Intanto, Kaya aiuta Leyla a confrontarsi con l'ex marito. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, continua a raccontare le vicende dei protagonisti. I personaggi sono coinvolti in situazioni di conflitto e alleanze che si sviluppano nel corso della narrazione.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.10, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Nell' episodio di sabato 21 marzo Sahika riuscirà a mettere Yildiz contro Zehra, dopo aver convinto quest'ultima a farsi aiutare per organizzare un evento. A rimettere Sahika al suo posto, interverrà Ender. Infine, spazio anche a Kaya e Leyla, con l'avvocato pronto ad aiutarla in tutti i modi possibili. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Akin ha ingannato Zehra facendole credere di avere molto successo online per spingerla a pubblicare più video con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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