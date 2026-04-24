Terrazza Calabritto celebra 25 anni di attività con una serata nel segno della solidarietà

Il ristorante Terrazza Calabritto festeggia i suoi 25 anni di attività con una serata speciale prevista per venerdì 1° maggio. La celebrazione coincide con il compleanno della società di ristorazione e della famiglia Politelli, proprietaria del locale nel cuore di Napoli. L’evento si svolge in un’atmosfera di festa, con un’attenzione particolare alla solidarietà e all’eccellenza gastronomica che da un quarto di secolo caratterizza l’attività.

Terrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì 1° maggio, giorno del compleanno della società di ristorazione e del ristorante doc della famiglia Politelli di piazza Vittoria a Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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