Fontana sul Pride | Evento divisivo poi sfida per il Comune

La polemica intorno al Pride di Milano si è accesa dopo che il presidente della regione ha definito l’evento “divisivo”. Successivamente, il Comune ha annunciato una sfida legale per l’organizzazione della manifestazione. Nel frattempo, si susseguono le domande su quale sarà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni comunali e sulle motivazioni che hanno portato la regione a negare il patrocinio all’evento. La vicenda coinvolge diversi attori istituzionali e politico-amministrativi.

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? Domande chiave Perché la Regione ha negato il patrocinio al Pride di Milano?. Chi sarà il candidato del centrodestra per il Comune?. Come influirà l'addio di Laura Ravetto sulla tenuta della Lega?. Quando i vertici del centrodestra nomineranno il proprio sindaco?.? In Breve Laura Ravetto lascia la Lega per unirsi a Futuro nazionale di Roberto Vannacci.. Il Pride si terrà a Milano il prossimo 27 giugno.. I vertici del centrodestra devono individuare un candidato prima dell'estate.. Il Consiglio regionale ha negato il patrocinio per evitare frammentazioni sociali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontana sul Pride: “Evento divisivo”, poi sfida per il Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Evento sul fine vita: "Regione e Comune tolgano il patrocinio"Scoppia la polemica politica su un evento istituzionale dedicato al tema del fine vita. Digitale, all’Unione Industriali di Napoli l’evento EDIH PRIDESi è tenuto oggi 28 aprile presso l’Unione Industriali Napoli l’evento “EDIH PRIDE: Risultati, Impatti e Visioni per la Trasformazione Digitale”,...