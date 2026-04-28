Digitale all’Unione Industriali di Napoli l’evento EDIH PRIDE

Oggi, 28 aprile, presso l’Unione Industriali di Napoli si è svolto l’evento “EDIH PRIDE: Risultati, Impatti e Visioni per la Trasformazione Digitale”. L’incontro ha affrontato il tema degli European Digital Innovation Hub e il loro contributo nel supportare imprese e pubblica amministrazione nel processo di digitalizzazione. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e di istituzioni coinvolte nelle attività di innovazione digitale.

Si è tenuto oggi 28 aprile presso l’Unione Industriali Napoli l’evento “EDIH PRIDE: Risultati, Impatti e Visioni per la Trasformazione Digitale”, appuntamento dedicato al ruolo degli European Digital Innovation Hub nel sostenere la competitività e l’innovazione di imprese e Pubblica amministrazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto EDIH PRIDE, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il programma NextGenerationEU e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di accompagnare i processi di trasformazione digitale attraverso servizi avanzati, trasferimento tecnologico e accesso a competenze e infrastrutture di innovazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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