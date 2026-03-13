Pnrr scuole | fondi bloccati i presidi pagano di tasca

A meno di cento giorni dalla scadenza del 31 marzo, i fondi del Pnrr destinati alle scuole sono ancora bloccati e molte istituzioni sono costrette a coprire le spese di tasca propria. I presidi si trovano a gestire situazioni di emergenza senza risorse adeguate, mentre il tempo per sbloccare i finanziamenti si riduce rapidamente. La situazione mette a rischio la possibilità di interventi programmati nelle scuole italiane.

La scadenza del 31 marzo si avvicina con passo incalzante mentre, a meno di cento giorni dalla chiusura definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un’ombra minacciosa si allunga sui bilanci delle scuole italiane. Da Torino a Roma, i dirigenti scolastici si trovano in una posizione insostenibile: i lavori sono terminati, le rendicontazioni inviate, ma il denaro promesso dallo Stato non arriva ancora ai conti degli istituti. La conseguenza immediata è che presidi come Brunella Buscemi devono prelevare risorse proprie o attingere alle casse già esangue per pagare fornitori e personale, trasformando un investimento pubblico in un debito privato per le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

