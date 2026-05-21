Il governo italiano sta affrontando una crisi legata ai fondi Nato, con tensioni tra i partiti di maggioranza e opposizione. La decisione di rimuovere una brigata dall’impegno militare ha suscitato reazioni diverse tra gli alleati, mentre il voto al Senato ha mostrato divisioni e incertezze. La Lega ha smentito un suo coinvolgimento diretto, mentre Forza Italia si è mantenuta cauta. Inoltre, si segnala che il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato avrebbe firmato un documento senza esserne a conoscenza.

Roma, 21 maggio 2026 – La Lega nega, Forza Italia nicchia. E la firma del capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, sarebbe apparsa sul documento a sua insaputa. La paternità dell’invito al governo a “mantenere un impegno realistico e credibile in ambito Nato, confermando il raggiungimento del 2 per cento del Pil per la spesa per la difesa e promuovendo una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5 percento)”, è, si dice, del leghista Massimiliano Romeo. Ma la ‘manina’ che avrebbe, di fatto, inserito l’articolo 8 (stralciato in extremis) nella mozione della maggioranza presentata martedì al Senato sul tema dell’approvvigionamento energetico, viene individuata in quella di Stefania Craxi (FI). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fondi Nato, Governo in tilt. Trump toglie una brigata, tensioni tra gli alleati dopo il blitz al Senato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The plan for a European NATO in case Trump leaves the alliance

Sullo stesso argomento

Trump ritira una brigata dall’Europa, il Pentagono spinge gli alleati Nato a difendersi da soliGli Stati Uniti iniziano a ridisegnare la propria presenza militare in Europa e il messaggio politico che arriva da Washington è molto più profondo...

G7, Rubio in Francia: “Non sono qui per rendere felici gli alleati”. Tensioni tra Usa e partner Nato sulla guerra all’IranAlla vigilia del vertice del G7 in Francia, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito il tono della posizione statunitense, segnando...

Il dietrofront del governo sul 5% NATO era prevedibilissimo, ed era già scritto nel DPP. Lo avevamo detto mesi fa, in quanto il famoso 2% raggiunto dall’Italia era in larga parte un artificio contabile ottenuto allargando il perimetro delle spese considerate dife x.com

Fondi Nato, Governo in tilt. Trump toglie una brigata, tensioni tra gli alleati dopo il blitz al SenatoSalvini evoca il voto anticipato, gli Usa riducono le truppe assegnate all’Europa. L’Alleanza: ce lo aspettavamo ... quotidiano.net