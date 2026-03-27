Alla vigilia del vertice del G7 in Francia, il segretario di Stato americano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono qui per rendere felici gli alleati, indicando una posizione di indipendenza rispetto alle altre nazioni presenti. Questa affermazione ha evidenziato le tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni partner europei, in particolare riguardo alle politiche sulla guerra all’Iran.

Alla vigilia del vertice del G7 in Francia, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito il tono della posizione statunitense, segnando una distanza netta rispetto agli alleati europei. Parlando con i giornalisti prima della partenza da Washington, Rubio ha dichiarato: «Non sono lì per renderli felici», sottolineando che la sua priorità resta esclusivamente l’interesse nazionale americano. Il capo della diplomazia Usa ha comunque cercato di mantenere un registro istituzionale, affermando di aspettarsi “ottimi incontri” con gli omologhi del G7. Ma il messaggio politico è apparso inequivocabile: «Le persone che mi interessa rendere felici sono i cittadini degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - G7, Rubio in Francia: “Non sono qui per rendere felici gli alleati”. Tensioni tra Usa e partner Nato sulla guerra all’Iran

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