Trump ritira una brigata dall’Europa il Pentagono spinge gli alleati Nato a difendersi da soli

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di una brigata militare dall’Europa, mentre il Pentagono ha indirizzato gli alleati della NATO a rafforzare la loro capacità di difesa autonoma. La decisione, comunicata ufficialmente, segna un cambiamento nella presenza militare statunitense nel continente e arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e gli alleati europei si stanno ridefinendo. La mossa ha generato reazioni e osservazioni da parte di vari rappresentanti europei e analisti militari.

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