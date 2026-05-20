Trump ritira una brigata dall’Europa il Pentagono spinge gli alleati Nato a difendersi da soli
Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di una brigata militare dall’Europa, mentre il Pentagono ha indirizzato gli alleati della NATO a rafforzare la loro capacità di difesa autonoma. La decisione, comunicata ufficialmente, segna un cambiamento nella presenza militare statunitense nel continente e arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e gli alleati europei si stanno ridefinendo. La mossa ha generato reazioni e osservazioni da parte di vari rappresentanti europei e analisti militari.
Gli Stati Uniti iniziano a ridisegnare la propria presenza militare in Europa e il messaggio politico che arriva da Washington è molto più profondo di una semplice revisione tecnica. Il Pentagono ha annunciato la riduzione delle brigate da combattimento americane schierate nel continente da quattro a tre, riportando il dispositivo ai livelli precedenti all’escalation del conflitto in Ucraina. Una decisione che, formalmente, viene spiegata con esigenze operative e strategiche, ma che in realtà rappresenta un nuovo tassello della visione internazionale di Donald Trump. Dietro la formula burocratica utilizzata dal Dipartimento della Difesa si intravede infatti una trasformazione molto più ampia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Trump vs Unione Europea: scontro finale - Gianmarco Landi
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