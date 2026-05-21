Fondi e ristori per il cantiere di piazza Cittadella | il Comune rinnova i contributi per i negozi della zona
La Giunta comunale ha deciso di confermare anche per il prossimo anno i fondi destinati alle attività commerciali di piazza Cittadella, colpite dai lavori in corso nel quartiere. Si tratta di un sostegno economico destinato ai negozi che hanno subito riduzioni di accesso e visibilità a causa dei lavori del cantiere. La misura mira a compensare gli effetti negativi delle opere in corso, garantendo un aiuto alle attività coinvolte. La decisione è stata ufficializzata con una delibera approvata di recente.
La Giunta comunale ha confermato, anche per il 2026, l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle attività commerciali per le quali la prossimità con il cantiere di piazza Cittadella ha avuto, inevitabilmente, un impatto sia in termini di accessibilità che di visibilità.A disposizione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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