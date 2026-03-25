Sul cantiere di via Torino, i negozi lamentano un calo di fatturato e chiedono ristori immediati. Secondo le testimonianze, alcune attività storiche rischiano di chiudere a causa dei rallentamenti nei lavori. La richiesta di misure concrete arriva da rappresentanti di commercianti locali, che sottolineano l’urgenza di interventi per evitare danni economici ancora più gravi.

Milano, 25 marzo 2026 – “ Non parole, ma misure concrete ". Questa la richiesta promossa da Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega che promotore di un documento indirizzato a Palazzo Marino in cui si chiede “un fondo straordinario di ristoro e contributi a fondo perduto parametrati ai cali di fatturato effettivamente registrati dagli esercenti" in via Torino, via Correnti e via Bramante. Nell’area è infatti iniziato da qualche giorno il cantiere per l’intervento di rimozione del pavè. Un intervento che ha – inevitabilmente – determinato “l’impacchettamento” della zona, uno dei crocevia dello shopping milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere via Torino: “Ristori per i negozi, c’è già netto calo fatturato. Si rischia di far chiudere attività storiche”

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