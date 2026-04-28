Cittadella centrodestra | Il Comune non dispone della piazza e sperpera i soldi

A Cittadella, il centrodestra ha accusato il Comune di non avere la proprietà della piazza e di utilizzare male i fondi pubblici. La discussione sulla gestione di piazza Cittadella ha portato a divisioni tra i consiglieri durante la riunione di Palazzo Mercanti. Fratelli d’Italia ha deciso di non partecipare al dibattito, lasciando aperta la questione tra le altre forze politiche.

L’esito del percorso di partecipazione di piazza Cittadella ha diviso l’aula di Palazzo Mercanti. Fratelli d’Italia si è subito chiamata fuori dal confronto. «Inutile dibattere sul futuro della piazza con i contenziosi aperti», ha spiegato Sara Soresi, che ha abbandonato l’aula in apertura di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sicurezza informatica, il Comune dispone interventi di potenziamento della rete: possibili disserviziNel tentativo di potenziale la sicurezza informatica del Comune di Ravenna, questo fine settimana verranno svolti alcuni interventi che potranno...