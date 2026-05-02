Il gruppo politico Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni ha presentato una proposta per rafforzare il ruolo dei consigli di frazione e di quartiere. L’obiettivo è coinvolgere più attivamente le comunità locali nelle decisioni amministrative. La proposta prevede interventi specifici per migliorare la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini nelle aree periferiche della città. Attualmente, non ci sono ancora dettagli su come verranno attuate queste iniziative.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Consigli di frazione e di quartiere: la proposta di Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni per rimettere i territori al centro dell'agenda amministrativa Alessandro Meucci: "Le frazioni hanno bisogno di maggiore partecipazione e di un assessorato dedicato” Cinque anni di lavoro sul campo, oltre 100 incontri nelle frazioni e di confronti diretti con i cittadini. "Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni" non nasce da un progetto elaborato a freddo, ma da un percorso condiviso e radicato nel territorio. La lista, composta da 32 candidati, è stata presentata ieri al punto elettorale di Marco Donati sindaco in piazza Risorgimento ed è espressione delle comunità locali, delle associazioni e delle realtà di prossimità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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