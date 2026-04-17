Enel e Poste italiane sponsor di San Pellegrino in Fiore ma l' investimento è minimo

Il Comune di Viterbo ha annunciato ufficialmente i partner privati che supporteranno l’edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore. Tra questi, figurano Enel e Poste Italiane, che hanno deciso di contribuire all’evento con un investimento limitato. La collaborazione tra enti pubblici e privati in questa occasione si limita a un coinvolgimento finanziario minimo, senza dettagli specifici sugli importi o sui termini dell’accordo.

Il Comune di Viterbo ha ufficializzato i nomi dei partner privati che sostengono l'edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore. La determina di palazzo dei Priori fotografa, però, una realtà che potrebbe lasciare l'amaro in bocca a chi si aspettava grandi investimenti sull'evento. Nonostante la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate San Pellegrino in Fiore, cercasi sponsor privati per sostenere l'eventoSi cercano fondi per arricchire San Pellegrino in Fiore, o forse per risparmiare parte dei 177mila euro che lo scorso anno sono stati spesi dalle... San Pellegrino in Fiore, Viterbo cerca il sostegno economico della RegioneL'amministrazione Frontini ha deciso di partecipare al bando di LazioCrea per finanziare il tradizionale appuntamento floreale che lo scorso anno è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: BC&E Awards e BC&E Sustainability Awards 2026: lunedì 13 aprile le Live Presentation delle campagne finaliste alla giuria. Il 17 aprile la cerimonia di premiazione condotta da Vanessa Grey. Registrati, partecipa e scopri i vincitori; Record di nomine, prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 societa' del Mef; BC&E Awards e BC&E Sustainability Awards 2026: oggi, 17 aprile, la Cerimonia di Premiazione. Registrati, partecipa e scopri le campagne vincitrici. Diretta streaming dalle ore 18.00 sul sito di ADC Group. Un nuovo ufficio di Poste Italiane in piazza San PietroInaugurato in piazza San Pietro il nuovo ufficio postale mobile donato da Poste Italiane al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Da giovedì 19 dicembre sarà a servizio dei cittadini, ... ansa.it Poste italiane, inaugurato il nuovo ufficio postale mobile Vaticano in piazza San PietroL’apertura a pochi giorni dall’avvio del Giubileo. Priva di barriere architettoniche, è stata realizzata con materiali a basso impatto ambientale e ha una vetrata circolare che offre una visuale piena ... lettera43.it “L’amministrazione Frontini toglie l’unica area di sosta ai residenti di San Pellegrino” Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/lamministrazione-frontini-toglie-lunica-area-sosta-ai-residenti-san-pellegrino/ - facebook.com facebook