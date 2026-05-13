11th Group alla cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi Ets
Il 12 maggio, all'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, si è svolta la cerimonia annuale di assegnazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica per il 2026, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. Alla manifestazione ha partecipato come partner sostenitore il 11th Group, coinvolto nell'evento dedicato al supporto della ricerca scientifica. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti di diverse istituzioni e enti impegnati nel settore.
L’azienda bergamasca presente, in qualità di partner sostenitore, all’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi che si è tenuta a Milano Bergamo. 11th Group ha preso parte, in qualità di partner sostenitore, alla cerimonia annuale dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica per l’anno 2026 di Fondazione Umberto Veronesi, svoltasi martedì 12 maggio all’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi nel panorama italiano della ricerca oncologica: la cerimonia di premiazione dei ricercatori e delle ricercatrici che ogni giorno lavorano per trovare cure sempre più efficaci contro i tumori, con il riconoscimento del contributo di finanziatori impegnati nel sostegno all’innovazione scientifica.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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