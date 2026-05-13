11th Group alla cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi Ets

Il 12 maggio, all'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, si è svolta la cerimonia annuale di assegnazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica per il 2026, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. Alla manifestazione ha partecipato come partner sostenitore il 11th Group, coinvolto nell'evento dedicato al supporto della ricerca scientifica. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti di diverse istituzioni e enti impegnati nel settore.

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