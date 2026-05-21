Fondazione Toscanini ricavi a quota 8,9 milioni | La cultura è anche sviluppo del territorio

La Fondazione Toscanini ha presentato il suo Report Annuale 2025 nella Sala del Consiglio Comunale di Parma. Nel documento si evidenzia un incremento dei ricavi, che si attestano a circa 8,9 milioni di euro, rispetto agli anni precedenti. Oltre ai numeri, il rapporto sottolinea come l’attività della fondazione abbia contribuito allo sviluppo del territorio locale. La presentazione si è concentrata sui risultati raggiunti nel corso dell’anno, evidenziando la crescita sia dal punto di vista economico che in termini di impatto sociale.

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Una crescita nei numeri, ma soprattutto nella capacità di incidere sul territorio. La Fondazione Arturo Toscanini ha presentato oggi, nella Sala del Consiglio Comunale di Parma, il proprio Report Annuale 2025, tracciando il bilancio di un anno segnato da risultati economici solidi, forte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Etruria meridionale, dalla Regione 4,2 milioni per sviluppo e valorizzazione del territorioRoma, 22 aprile 2026 – Sono 22 i Comuni del Lazio che potranno beneficiare dei contributi previsti dalla Legge regionale n. Fondazione Cassa, ricavi per oltre cinque milioniE’ un bilancio rilevante quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che nel 2025 è intervenuta a sostegno di 102 progetti erogando... A Parma torna il Festival Toscanini, concerti sinfonici e da camera e jazzDal 21 giugno al 16 luglio torna il Festival Toscanini, rassegna estiva della Fondazione Arturo Toscanini che anima Parma e diversi luoghi della provincia con un programma di concerti sinfonici, ... ansa.it Kent Nagano dirige la Filarmonica Toscanini il 19/11 a ParmaIl concerto della Fondazione Arturo Toscanini di Parma Benvenuto Maestro Nagano, il primo sul podio della Filarmonica Toscanini del direttore americano Kent Nagano nelle vesti di principal artistic ... ansa.it