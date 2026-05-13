Fondazione Cassa ricavi per oltre cinque milioni
Nel 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha registrato ricavi superiori a cinque milioni di euro. Durante l'anno, ha finanziato 102 progetti nel territorio, dessendo contributi per un totale di 1,751 milioni di euro. La fondazione ha quindi destinato una parte significativa delle risorse disponibili a sostegno di iniziative locali. Questo bilancio evidenzia un’attività intensa nel supporto alle realtà del territorio.
E’ un bilancio rilevante quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che nel 2025 è intervenuta a sostegno di 102 progetti erogando contributi in favore di realtà del territorio per un ammontare di risorse pari a 1,751 milioni. Questo grazie alla performance superiore alle attese (+ 1,3 milioni di euro di ricavi) degli oculati investimenti fatti negli anni. La strategia d’investimento del management, infatti, supportata dall’organo istituzionale della Fondazione CRMIR, ha consentito di consolidare ulteriormente il ruolo di costante impegno fattivo di questa istituzione verso lo sviluppo socio-economico della Bassa modenese e attenzione nei riguardi delle comunità locali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
20/02/2026 - Antonio Tajani intervista su export e competitivita
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