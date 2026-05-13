Fondazione Cassa ricavi per oltre cinque milioni

Nel 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha registrato ricavi superiori a cinque milioni di euro. Durante l'anno, ha finanziato 102 progetti nel territorio, dessendo contributi per un totale di 1,751 milioni di euro. La fondazione ha quindi destinato una parte significativa delle risorse disponibili a sostegno di iniziative locali. Questo bilancio evidenzia un’attività intensa nel supporto alle realtà del territorio.

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