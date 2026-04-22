Etruria meridionale dalla Regione 4,2 milioni per sviluppo e valorizzazione del territorio

Venti due comuni del Lazio riceveranno complessivamente 4,2 milioni di euro destinati a progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio nell’area dell’Etruria meridionale. La somma è stata assegnata attraverso una legge regionale e riguarda iniziative di riqualificazione, interventi culturali e miglioramenti infrastrutturali. I fondi sono distribuiti tra i vari comuni coinvolti, che hanno presentato proposte approvate dall’ente regionale.

Roma, 22 aprile 2026 – Sono 22 i Comuni del Lazio che potranno beneficiare dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 182022, che introduce il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria meridionale. La strategia regionale è stata illustrata nella Sala Aniene dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli. All’incontro hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti dei Comuni interessati, insieme a Marietta Tidei, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Etruria meridionale: 4,2 milioni per rilanciare 22 comuni del LazioLa Regione Lazio ha stanziato 4 milioni e 200 mila euro per dare un nuovo impulso allo sviluppo dell’area dell’Etruria meridionale, attraverso il... Etruria meridionale: 4,2 milioni di euro per infrastrutture, turismo e patrimonioOltre quattro milioni di euro per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, piano da 4,2 milioni per rilanciare l’Etruria meridionale; Sviluppo Etruria Meridionale, dalla Regione Lazio 4,2 milioni di euro: tra i 22 Comuni beneficiari anche Fiumicino; Etruria meridionale: 4,2 milioni di euro per infrastrutture, turismo e patrimonio; Dalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionale. Regione Lazio, piano da 4,2 milioni per rilanciare l’Etruria meridionaleGli interventi saranno distribuiti nel tempo e copriranno diversi settori, dalla riqualificazione urbana alla gestione delle risorse ambientali ... rainews.it Etruria Meridionale: al via il piano straordinario da 4,2 milioni. Ecco come cambierà il territorioRiqualificazione urbana, mobilità sostenibile e turismo: la Regione Lazio investe su 22 Comuni tra Roma e Viterbo. Angelilli: «Risorse certe e burocrazia zero per un rilancio strutturale» ... civonline.it Etruria meridionale: 4,2 milioni di euro per infrastrutture, turismo e patrimonio Il piano per rilanciare 22 comuni, di cui 10 in provincia di Viterbo https://www.viterbotoday.it/~go/i/58955168585788 - facebook.com facebook Dalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionale. Angelilli, 'misura flessibile, sindaci contenti'. Tidei, 'manca strategia comune' #ANSA x.com