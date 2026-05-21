Fondazione Elpis presenta Una Boccata d’Arte 2026

La Fondazione Elpis ha annunciato la settima edizione di Una Boccata d’Arte, che si terrà il 20 e 21 giugno. L’evento si svolge a Milano e coinvolge diverse location della città, portando avanti un progetto dedicato all’arte e alla cultura. La manifestazione si propone di offrire un’occasione di confronto e partecipazione, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso che attraversa vari quartieri. L’edizione 2026 si inserisce in un calendario di iniziative che si ripetono annualmente.

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20-21 giugno la settima edizione per una geografia viva e plurale Milano, 21 mag. (askanews) – Fondazione Elpis presenta la settima edizione di Una Boccata d’Arte, il progetto diffuso di arte contemporanea nato nel 2020 da un’idea di Marina Nissim, Presidente di Fondazione Elpis, e sviluppato ogni anno attraverso il coinvolgimento di 20 artisti e artiste italiani e internazionali invitati a realizzare interventi site-specific in 20 borghi italiani, uno per ciascuna regione.In occasione della conferenza stampa di presentazione presso la Villa della Fondazione a Milano, la project manager dell’iniziativa Bianca Buccioli ha presentato ad askanews l’edizione 2026: “Una Boccata d’Arte 20 artisti – 20 borghi – 20 regioni è il progetto nato nel 2020 e promosso dalla Fondazione Elpis che quest’anno arriva alla settima edizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondazione Italia Patria della Bellezza: l'arte in una borsaIl progetto, nato in collaborazione con Robilant e con alcuni protagonisti della scena artistica e del design contemporaneo - Casa degli Artisti,... Leggi anche: Una boccata di libertà 21 Maggio 2026Milano, 21 mag. (askanews) – Fondazione Elpis presenta la settima edizione di Una Boccata d’Arte, il progetto diffuso di arte contemporanea nato nel 2020 da un’idea di Marina Nissim, Presidente… ... askanews.it Fondazione Elpis presenta Una Boccata d'Arte 202620-21 giugno la settima edizione per una geografia viva e plurale Milano, 21 mag. (askanews) - Fondazione Elpis presenta la settima edizione di Una Boccata d'Arte, il progetto diffuso di arte contempo ... msn.com