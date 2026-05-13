Fondazione Italia Patria della Bellezza | l' arte in una borsa

La Fondazione Italia Patria della Bellezza ha avviato una selezione pubblica aperta a tutti gli artisti italiani. L’iniziativa, chiamata Artist Open Call, mira a raccogliere proposte creative provenienti da diverse parti del Paese. La chiamata è rivolta a artisti di varie discipline e si inserisce in un progetto che intende unire arte e design. La scadenza per partecipare è fissata a una data specifica, e le proposte verranno valutate da una commissione dedicata.

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Il progetto, nato in collaborazione con Robilant e con alcuni protagonisti della scena artistica e del design contemporaneo - Casa degli Artisti, Galleria Rossana Orlandi e Cottura Creativa - vuole trasformare l’arte in un oggetto in movimento, capace di entrare nella vita di tutti i giorni, senza dimenticare il lato buono. Ogni canvas à porter nasce infatti come gesto creativo e gesto filantropico insieme: un’opera che sostiene concretamente le attività culturali della Fondazione. L’open call selezionerà tre artisti, che parteciperanno a tre residenze artistiche di 30 giorni presso Casa degli Artisti, Galleria Rossana Orlandi e Robilant....🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fondazione Italia Patria della Bellezza: l'arte in una borsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Una patria in rosa: i 130 anni della Gazzetta tra arte, cinema e trincee L’arte al Beccaria (e oltre): "La bellezza è una cura""La bellezza, come la creatività e l’arte, ha una funzione terapeutica, curativa, soprattutto per dei ragazzi detenuti che hanno dai 14 ai 21-22 anni... Temi più discussi: Architetti Arco Alpino tra i progetti selezionati da Fondazione Italia Patria della Bellezza; Il Museo Gypsotheca Canova vince il bando indetto dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza; Al Borgo degli Artisti 2.0 di Bienno il premio in comunicazione di Fondazione Italia Patria della Bellezza; Il MusAB tra i vincitori del Premio adozione del bando 2026 di Fondazione Italia Patria della Bellezza. Bienno, da borgo degli artisti a galleria d’arte internazionale - Il progetto di residenza si è aggiudicato il premio in comunicazione di Fondazione Italia Patria della Bellezza per il secondo anno consecutivo. - QuiBrescia x.com Salgemma Lungro Festival, terzo patrocinio consecutivo dalla Fondazione Italia Patria della BellezzaLUNGRO La Fondazione ETS Italia Patria della Bellezza ha scelto ancora il Salgemma Lungro Festival. La comunicazione ufficiale, firmata dal presidente Maurizio di Robilant, è arrivata il 5 maggio 2026 ... corrieredellacalabria.it L’Italia che cresce attraverso il racconto dei luoghiUn programma nazionale sostiene iniziative capaci di attivare comunità e generare impatto duraturo nei territori. iltitolo.it