Una boccata di libertà

Nel Regno Unito è stata approvata una legge che vieta ai nati dopo il 1° gennaio 2009 di acquistare sigarette, sia tradizionali che elettroniche. La norma impone un divieto a vita per questa categoria di persone. La decisione è stata approvata di recente dal Parlamento britannico e riguarda tutte le forme di tabacco e prodotti correlati. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Noi non siamo liberali. Ma a volte ci viene voglia di esserlo. Ieri, ad esempio, quando abbiamo letto che nel Regno Unito è stata approvata la legge che vieta - "a vita" - ai nati dopo il 1° gennaio 2009 di acquistare sigarette, sia tradizionali che elettroniche. Obiettivo: rifondare un Paese libero dal fumo. Haaaaaah. Una bella boccata di Stato etico! La famosa Inghilterra "culla della libertà". Dopotutto il proibizionismo non ha funzionato negli anni Venti: perché non riproporlo? Aumenterà il consumo di sostanze più nocive, si diffonderà lo spaccio di sigarette, incoraggerà il contrabbando. Poi, andando a ritroso nelle portate del menu, si vieteranno amari, caffè, dolci, vino, carne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una boccata di libertà RITROVA LA GIOIA DI VIVERE Notizie correlate Leggi anche: Pareggio di sollievo per l’Avellino: una boccata d’aria a Reggio Emilia Aiuti ai territori più fragili: "Una boccata d’ossigeno"La Regione Emilia Romagna mette sul piatto 50 milioni di euro per sostenere le aziende agricole nelle aree montane e con svantaggi naturali a seguito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Boccata d'ossigeno per il Po, sei milioni di euro. L'annuncio a Nel mirino; L’assemblea di Warner Bros decide su Paramount. Tesla al primo trimestre; Marciapiedi di via Libertà, ultimi due mesi di lavori poi viabilità normale; Pietre Miliari, non un semplice gelato, un cono che sa di libertà. E se ne fotte dell'impossibile. Una boccata di creatività e di marchi indipendenti ha animato la 42esima edizione della Riga fashion weekLa moda lettone gioca con le stratificazioni, forse anche a causa del clima del Paese, dove dai pochi gradi del mattino si passa ai 15 del primo pomeriggio ... fashionunited.it L'Ossigeno di Robb de Matt, una boccata naturale di libertàGabriele e Gaetano hanno scelto la strada meno comoda: lasciare certezze e tornare alla terra, tra le vigne del Taburno, per fare un vino che stia sempre in piedi da solo. A Foglianise, nel Sannio, la ... ilmattino.it Una boccata d’ossigeno per gli #entilocali messi a dura prova dagli #eventiatmosfericiestremi che hanno segnato l’inizio del 2026 x.com Una boccata d’ossigeno per gli enti locali messi a dura prova dagli eventi atmosferici estremi che hanno segnato l’inizio del 2026. - facebook.com facebook