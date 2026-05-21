Fondazione Carnevale Civitonico verso il commissariamento | Debito di 150mila euro

La Fondazione Carnevale Civitonico si trova in una situazione di crisi finanziaria e si prepara al commissariamento straordinario. Durante una recente seduta del consiglio, è stato confermato un debito di circa 150 mila euro accumulato dall’ente. La discussione ha chiarito le difficoltà economiche affrontate dalla fondazione, con le decisioni che si sono susseguite dopo settimane di voci e comunicazioni contrastanti sulla sua reale condizione finanziaria. La situazione ha attirato l’attenzione delle istituzioni locali.

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