Fondazione Carnevale Civitonico verso il commissariamento | Debito di 150mila euro

Da viterbotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Carnevale Civitonico si trova in una situazione di crisi finanziaria e si prepara al commissariamento straordinario. Durante una recente seduta del consiglio, è stato confermato un debito di circa 150 mila euro accumulato dall’ente. La discussione ha chiarito le difficoltà economiche affrontate dalla fondazione, con le decisioni che si sono susseguite dopo settimane di voci e comunicazioni contrastanti sulla sua reale condizione finanziaria. La situazione ha attirato l’attenzione delle istituzioni locali.

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La Fondazione Carnevale Civitonico si avvia verso la strada del commissariamento straordinario. Il verdetto, rimbalzato tra i corridoi della politica locale dopo settimane di indiscrezioni e note incrociate sulle reali condizioni economiche dell'ente, è arrivato durante la seduta del consiglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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