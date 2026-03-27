Il bilancio sulla sicurezza del Carnevale Civitonico | Buona risposta in futuro confronto sulle chiusure dei negozi

Le nuove norme di sicurezza adottate dalla Prefettura per il Carnevale Civitonico hanno suscitato diverse discussioni. Un bilancio preliminare indica una buona risposta da parte dei partecipanti e delle autorità coinvolte. In vista di futuri eventi, si prevede un confronto sulle modalità di chiusura dei negozi durante le manifestazioni. Le misure adottate sono state al centro di un dibattito pubblico che continua a coinvolgere vari attori locali.

In Prefettura è andato in scena il tavolo sull'esito della manifestazione dopo la stretta sulle procedure della recente edizione Avevano fatto molto discutere le nuove norme di sicurezza messe in campo dalla Prefettura per il Carnevale Civitonico. E nella mattinata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, presso il palazzo del Governo, la riunione tecnica per analizzare i risultati dopo le manifestazioni in maschera di Civita Castellana. Presenti il sindaco Luca Giampieri, l'ente organizzatore, le forze di polizia, i vigili del fuoco, Ares 118, Croce rossa italiana e la protezione civile. L’incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio,... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il bilancio sulla sicurezza del Carnevale Civitonico: "Buona risposta, in futuro confronto sulle chiusure dei negozi" Articoli correlati Carnevale Civitonico 2026Civita Castellana, la Città che Balla è pronta per festeggiare il Carnevale con un ricco cartellone di appuntamenti. Leggi anche: Commercio, il report delle chiusure: "Perso il 26% dei negozi dal 2012. Serve un patto per uscire dalla crisi"