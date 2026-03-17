Ci hanno puntato un coltello alla gola El Aynaoui sequestrato con la sua famiglia e rapinato in casa

Da quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo e la sua famiglia sono stati sequestrati in casa e rapinati, secondo quanto riferito, da individui armati che avrebbero puntato un coltello alla gola. L’episodio si è verificato ieri sera e ha coinvolto anche il ringraziamento dell’uomo per la solidarietà ricevuta nelle ore successive. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sui motivi dell’azione.

Roma, 17 marzo 2026 – “Voglio ringraziare tutti per la vicinanza e la solidarietà ricevuta in queste ore. Abbiamo avuto paura ma io e la mia famiglia stiamo bene e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti”. Neil El Aynaoui si presenta al Tg1 per rassicurare i telespettatori dopo la rapina in casa subita nella notte. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e a volto coperto è entrata nell’abitazione del calciatore della Roma, a Castel Fusano, dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza lui, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10mila euro, un Rolex e delle borse griffate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ci hanno puntato un coltello alla gola el aynaoui sequestrato con la sua famiglia e rapinato in casa
© Quotidiano.net - “Ci hanno puntato un coltello alla gola”. El Aynaoui sequestrato con la sua famiglia e rapinato in casa

Articoli correlati

Roma, il calciatore Neil El Aynaoui rapinato e sequestrato in casa insieme alla famigliaABBONATI A DAYITALIANEWS Banda armata irrompe nell’abitazione a Castel Fusano Momenti di grande paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui e...

Leggi anche: El Aynaoui, notte di terrore: rapinato e sequestrato in casa con la famiglia. Via Rolex e gioielli

Contenuti utili per approfondire Ci hanno puntato un coltello alla gola...

Argomenti discussi: Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani: El Aynaoui e Zaragoza flop. Malen-Svilar super.

aynaoui ci hanno puntato unNotte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: Mi hanno puntato la pistola alla golaUna notte di terrore a casa Neil El Aynaoui. A raccontarla, Sophie, madre del centrocampista della Roma. Raggiunta dal Tg1 la donna ha rivissuto i momenti. m.tuttomercatoweb.com

Mi hanno puntato la pistola alla gola e...: il racconto da brividi della madre di El Aynaoui sulla rapinaVisibilmente sotto shock, la mamma del centrocampista della Roma ha raccontato quanto successo nella notte ... corrieredellosport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.