Un uomo e la sua famiglia sono stati sequestrati in casa e rapinati, secondo quanto riferito, da individui armati che avrebbero puntato un coltello alla gola. L’episodio si è verificato ieri sera e ha coinvolto anche il ringraziamento dell’uomo per la solidarietà ricevuta nelle ore successive. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sui motivi dell’azione.

Roma, 17 marzo 2026 – “Voglio ringraziare tutti per la vicinanza e la solidarietà ricevuta in queste ore. Abbiamo avuto paura ma io e la mia famiglia stiamo bene e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti”. Neil El Aynaoui si presenta al Tg1 per rassicurare i telespettatori dopo la rapina in casa subita nella notte. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e a volto coperto è entrata nell’abitazione del calciatore della Roma, a Castel Fusano, dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza lui, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10mila euro, un Rolex e delle borse griffate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ci hanno puntato un coltello alla gola”. El Aynaoui sequestrato con la sua famiglia e rapinato in casa

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