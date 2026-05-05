Arezzo tentata rapina fuori dalla discoteca | ladri chiedono anche recensione a 5 stelle dopo aver puntato il coltello

Arezzo è stata teatro di una tentata rapina avvenuta davanti a una discoteca del centro storico, dove tre minorenni avrebbero minacciato due coetanei chiedendo portafogli, telefoni e, in modo insolito, anche una recensione a cinque stelle. La scena, descritta dagli investigatori, sarebbe stata accompagnata dall’uso di un coltello e da richieste che uniscono minaccia e richieste di feedback. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei locali della zona.

AREZZO – “Portafogli, telefono e se possibile anche un back costruttivo sull’esperienza”: è quanto avrebbero intimato tre minorenni a due coetanei fuori da una discoteca del centro storico, secondo una ricostruzione che gli inquirenti definiscono “surreale ma purtroppo verosimile”. I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando le due vittime, appena uscite dal locale e ancora indecise se mangiare un kebab o pentirsi della serata, sono state accerchiate da un gruppo di tre ragazzi. Uno di loro, nel tentativo di dare un tono più professionale all’azione, avrebbe estratto un coltello puntandolo alla gola, mentre un complice controllava che nessuno stesse filmando “per evitare spoiler su TikTok”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, tentata rapina fuori dalla discoteca: ladri chiedono anche recensione a 5 stelle dopo aver puntato il coltello Notizie correlate Leggi anche: Rapina nel cuore della notte, il racconto choc: "Mi hanno puntato un coltello al petto" Tentata rapina a una coppia di anziani: finto carabiniere in manette dopo aver tentato di rubare due RolexPoteva essere l'ennesima truffa riuscita ai danni di due anziani indifesi, ma stavolta il finale è stato diverso.