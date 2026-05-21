Folgaria entra nell’Alleanza europea per la ricostruzione dell’Ucraina

Folgaria ha annunciato la sua adesione all’Alleanza europea per la ricostruzione dell’Ucraina, entrando a far parte della rete di città e regioni coinvolte in questo progetto. Il Comune trentino è stato ufficialmente riconosciuto come partner associato dell’iniziativa, che è stata creata nel 2022 in risposta all’invasione russa. La decisione di entrare nell’alleanza segue l’obiettivo di sostenere le attività di ricostruzione e di collaborazione tra le diverse realtà europee coinvolte.

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