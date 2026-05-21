Folgaria entra nell’Alleanza europea per la ricostruzione dell’Ucraina

Da trentotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Folgaria ha annunciato la sua adesione all’Alleanza europea per la ricostruzione dell’Ucraina, entrando a far parte della rete di città e regioni coinvolte in questo progetto. Il Comune trentino è stato ufficialmente riconosciuto come partner associato dell’iniziativa, che è stata creata nel 2022 in risposta all’invasione russa. La decisione di entrare nell’alleanza segue l’obiettivo di sostenere le attività di ricostruzione e di collaborazione tra le diverse realtà europee coinvolte.

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Anche Folgaria entra nella rete europea che sostiene la ricostruzione dell’Ucraina. Il Comune trentino è stato infatti accolto ufficialmente come partner associato dell’Alleanza Europea delle Città e delle Regioni per la ricostruzione dell’Ucraina, iniziativa nata nel 2022 dopo l’invasione russa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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