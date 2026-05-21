Foiano della Chiana estate 2026 | nidi per tutti e servizi educativi potenziati
A Foiano della Chiana, durante l'estate 2026, sono stati annunciati interventi dedicati ai servizi educativi e ricreativi per le famiglie con bambini. Il Comune ha messo a disposizione un piano dettagliato che prevede l’attivazione di nidi e iniziative di supporto per le attività estive. La proposta si rivolge a garantire maggiore accesso e servizi potenziati per i più piccoli, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e favorire momenti di socializzazione e crescita durante il periodo estivo.
Il comune di Foiano della Chiana ha presentato il piano dei servizi educativi e ricreativi per l'estate 2026, con un pacchetto di misure rivolte alle famiglie con bambini. Tra le novità principali, il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni durante tutto il mese di luglio, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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