Foiano della Chiana estate 2026 | nidi per tutti e servizi educativi potenziati

A Foiano della Chiana, durante l'estate 2026, sono stati annunciati interventi dedicati ai servizi educativi e ricreativi per le famiglie con bambini. Il Comune ha messo a disposizione un piano dettagliato che prevede l’attivazione di nidi e iniziative di supporto per le attività estive. La proposta si rivolge a garantire maggiore accesso e servizi potenziati per i più piccoli, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e favorire momenti di socializzazione e crescita durante il periodo estivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il comune di Foiano della Chiana ha presentato il piano dei servizi educativi e ricreativi per l'estate 2026, con un pacchetto di misure rivolte alle famiglie con bambini. Tra le novità principali, il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni durante tutto il mese di luglio, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la... Foiano della Chiana saluta i May Days 2026Arezzo, 18 maggio 2026 – Foiano della Chiana saluta i May Days 2026: in mille alla tre giorni di volontariato, formazione e comunità. Eventi: Battaglia di Scannagallo, tre giornate nella storia della Toscana. La rievocazione da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in forma diffusa, tra Foiano e Marciano della Chiana (Arezzo) x.com Mille volontari delle Anpas da tutta la Toscana a Foiano della Chiana per i May Days 2026Si è conclusa l’edizione 2026 dei May Days, la manifestazione regionale di Anpas Toscana che da venerdì 15 a domenica 17 maggio ha portato a Foiano della Chiana oltre mille volontari delle Pubbliche A ... corrierediarezzo.it Foiano della Chiana saluta i May Days 2026Arezzo, 18 maggio 2026 – Foiano della Chiana saluta i May Days 2026: in mille alla tre giorni di volontariato, formazione e comunità. Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione l’edizione ... lanazione.it