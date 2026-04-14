Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di Foiano in Fiore

Foiano della Chiana ha annunciato l’inizio della 40ª edizione di “Foiano in Fiore”. La manifestazione, che si svolge nel centro storico, prevede esposizioni di fiori e piante, eventi culturali e mercatini. La manifestazione si terrà nel corso della settimana e coinvolge numerosi espositori locali e regionali. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati da diverse zone, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni legate all’ambiente e alla natura.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “ Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la conferenza stampa di presentazione della 40ª edizione della storica Fiera del Fiore, che da quest’anno assume il nome di “Foiano in Fiore”, rinnovandosi nella forma ma confermando una tradizione profondamente radicata nella comunità. L’edizione 2026, in programma sabato 18 aprile dalle ore 15.00 e domenica 19 aprile dalle ore 10.00, animerà il centro storico con una ricca mostra mercato dedicata a fiori, piante, arredo da giardino e produzioni artigianali legate al verde, affiancata da allestimenti scenografici, spettacoli itineranti, attività per famiglie e un’ampia proposta enogastronomica curata dalle attività locali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Al via la terza edizione della mostra “Perché Donna” a Foiano della ChianaArezzo, 5 marzo 2026 – L’arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la terza edizione di Perché Donna, la mostra d’arte contemporanea dedicata... Foiano della Chiana celebra il Carnevale più antico d’Italia: al via la 487ª edizioneConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.