Foggia la forza delle donne | 200 studentesse e studenti alle giornate sulla Parità

A Foggia, più di 200 studenti dell’Ipsia Pacinotti hanno partecipato a due giornate, il 18 e il 20 maggio, dedicate alla tematica della parità di genere. Durante l’evento, i ragazzi hanno affrontato argomenti legati alla storia, al presente e alle prospettive future in materia di diritti e uguaglianza tra i generi. L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da diverse classi e ha previsto incontri e approfondimenti sul tema.

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