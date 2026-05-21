Foggia la forza delle donne | 200 studentesse e studenti alle giornate sulla Parità
A Foggia, più di 200 studenti dell’Ipsia Pacinotti hanno partecipato a due giornate, il 18 e il 20 maggio, dedicate alla tematica della parità di genere. Durante l’evento, i ragazzi hanno affrontato argomenti legati alla storia, al presente e alle prospettive future in materia di diritti e uguaglianza tra i generi. L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da diverse classi e ha previsto incontri e approfondimenti sul tema.
Più di 200 studentesse e studenti dell’Ipsia Pacinotti di Foggia, per due giorni, il 18 e il 20 maggio, sono stati protagonisti di un percorso dentro la storia, il presente e il futuro della parità di genere. Il 18 maggio, attraverso una mostra e una giornata dedicata, hanno conosciuto i volti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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