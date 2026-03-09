80 anni dal voto alle donne l’appello delle consigliere di parità | No alla soppressione dei presidi territoriali

In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, le consigliere di parità delle Province di Rimini, Ravenna e Piacenza hanno espresso preoccupazione riguardo al riordino degli organismi di parità previsto da un nuovo decreto legislativo. Le rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di mantenere i presidi territoriali, chiedendo di evitare la loro soppressione. La questione riguarda temi di tutela e rappresentanza sul territorio.

Le rappresentanti di Rimini, Ravenna e Piacenza chiedono di mantenere i presidi territoriali per garantire tutela alle vittime di discriminazione In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, le consigliere di parità delle Province di Rimini, Ravenna e Piacenza intervengono sul riordino degli organismi di parità previsto da un nuovo decreto legislativo. Adriana Ventura, Carmelina Fierro e Venera Tomarchio esprimono forte preoccupazione per la possibile soppressione delle consigliere di parità territoriali. “Nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti, dopo gli eventi bellici, il 10 Marzo 1946 in Italia le donne furono ammesse al voto; la storia ci racconta che, quando ricevettero a casa le tessere elettorali, le giravano tra le mani come biglietti d’amore”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

