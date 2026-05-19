Foggia Calcio il progetto Felleca naufraga | si punta al ritorno dell’imprenditoria locale

Il Foggia Calcio sta attraversando un momento di incertezza, con il progetto Felleca che sembra essere ormai concluso. La società ha deciso di puntare su un ritorno all’imprenditoria locale per rilanciare il club e rafforzare le radici nel territorio. Questa scelta arriva dopo una giornata ricca di trattative intense, che hanno coinvolto diversi soggetti interessati al futuro della squadra. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare a disputare la Serie C, un traguardo che negli ultimi tempi è sembrato sempre più vicino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Foggia riparte dal territorio, il “miraggio” Serie C prende forma. Il valzer delle trattative in casa rossonera ha vissuto una giornata campale. Nonostante i tentativi di depistaggio e le smentite di rito, l’incontro tra le parti c’è stato, e il verdetto è chiaro: la proposta di Roberto Felleca è stata ufficialmente archiviata. L’imprenditore sardo, forte di presunti sostegni esterni, chiedeva quote pesanti (dal 30% al 50%) e, soprattutto, un ruolo predominante nella gestione sportiva. Una visione che Gennaro Casillo ha respinto al mittente, preferendo una strada diversa, più radicata e, forse, più identitaria. Il “Progetto Vigna Nocelli” 2. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foggia Calcio, il progetto Felleca naufraga: si punta al ritorno dell’imprenditoria locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Foggia Calcio, Curva Nord contro il ritorno di Felleca: “Dove sono i locali? Foggia Calcio, Felleca potrebbe rientrare in societàSecondo quanto riportato da Contropiede, si pensa ad un allargamento della base societaria in casa Foggia con Roberto Felleca che sarebbe... Foggia calcio, esonerato il tecnico Michele Pazienza: in panchina torna Enrico BarilariIl Foggia Calcio ha esonerato il tecnico Michele Pazienza. In panchina torna Enrico Barilari, che aveva guidato i rossoneri per tre mesi, da novembre all’inizio dello scorso mese di febbraio. Domani ... lagazzettadelmezzogiorno.it Estorsioni mafiose a dirigenti del Foggia calcio, tre condanneTentata estorsione mafiosa ai dirigenti del Foggia calcio, il Gup di Bari Giuseppe Battista ha condannato tre persone. La pena più alta per Marco Lombardi condannato a 7 anni e 2 mesi di carcere. quotidianodipuglia.it