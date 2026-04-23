Esonero e cambio in panchina | si pensa al ritorno di Conte | CM

In queste ore si è verificato l’esonero di un allenatore di grande esperienza, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Le voci si concentrano sulla possibile candidatura di un ex tecnico di successo, attualmente alla guida di una squadra di vertice. La situazione ha generato molte speculazioni, mentre club e società stanno valutando le prossime mosse per la gestione della squadra.

Salta una panchina eccellente proprio in queste ore: ora i tifosi sognano il ritorno dell’attuale allenatore del Napoli. Adesso è ufficiale: Liam Rosenior non è più l’allenatore del Chelsea. Lo comunica attraverso i propri canali lo stesso club londinese, reduce da 5 ko di fila in campionato: “ Il Chelsea oggi si è separato dall’head coach Liam Rosenior. A nome di tutti al Chelsea, vorremmo rendere pubblica la gratitudine per Liam e il suo staff per gli sforzi durante il loro periodo nel club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità da quando è arrivato a metà stagione. Questa è una decisione che il club non ha preso alla leggera, ma gli ultimi risultati e le prestazioni sono scese sotto i nostri necessari standard, con così tanto ancora in palio in questa stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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L'editoriale del nostro direttore @EmanueleCorazzi sull'esonero di Rosenior e la situazione sempre più caotica del Chelsea (1/5) x.com

Crisi nera al Chelsea. Secondo il Guardian, Liam Rosenior è a un passo dall'esonero dopo cinque sconfitte di fila senza gol. Pesano lo scollamento con lo spogliatoio e casi limite, come la formazione spoilerata dal barbiere di Cucurella. Ennesimo ribaltone in - facebook.com facebook