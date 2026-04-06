Da domani entreranno in vigore le nuove norme sullo smart working, che prevedono anche sanzioni per le aziende che non rispettano l’obbligo di informare i dipendenti sui comportamenti corretti durante l’attività in modalità agile. In caso di inadempienza, sono previste multe che possono arrivare fino a 7.500 euro. La legge specifica quindi le responsabilità delle imprese nel garantire un'adeguata comunicazione ai lavoratori.

Il lavoro agile non cambia. Cambia il modo in cui va governato. È questo il senso della norma che entra in vigore il 7 aprile e che introduce sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working. Una novità che non introduce limiti diretti al lavoro da remoto, ma ne rafforza le regole. Il riferimento è alla legge annuale sulle piccole e medie imprese (la n. 342026, anche nota come Ddl Pmi), che interviene su un obbligo già previsto dall’articolo 22 della legge 81 del 2017: la consegna di un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Smart working: da domani scattano le nuove regole, ecco quali sono. Previste multe per i datori di lavoro (fino a 7.500 euro)

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.

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Smart working, dal 7 aprile scattano arresto e multe per i datori di lavoro che non rispettano queste normePreviste ammende fino a 7.403,96 euro o l’arresto fino a quattro mesi. Per le imprese il lavoro agile entra così in una fase di maggiore responsabilità formale e sostanziale ... ilgiornale.it

Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi #smartworking x.com

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