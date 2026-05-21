Flotilla rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani | Ci hanno incatenato ammanettato e picchiato

Nella serata di ieri, alcuni attivisti coinvolti nella Flotilla sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot, nel deserto. Tra loro ci sono due persone che hanno riferito di essere state incatenate, ammanettate e colpite durante le operazioni di fermo. Nei prossimi giorni sono previste espulsioni di massa degli attivisti, che si trovano attualmente in attesa di ulteriori provvedimenti. Le procedure di identificazione e eventuale rilascio sono ancora in corso.

Nelle prossime ore dovrebbero iniziare le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati nel carcere di Ketziot, nel deserto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le operazioni si svolgeranno rapidamente a seguito del video della vergogna pubblicato da Itamar Ben Gvir che ha indignato il mondo ma, intanto, i rilasci sono avvenuti con il contagocce. I primi a lasciare Israele dopo la diffusione delle immagini sono stati due attivisti sudcoreani mentre gli italiani Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del M5s, sono in viaggio da ieri. Hanno fatto scalo nella notte in Grecia e in queste ore sono attesi a Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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