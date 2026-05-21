Flottilla gli abusi e la solidarietà di Fico al deputato Carotenuto
Il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha riferito di un'operazione condotta dalla marina militare israeliana, che ha sequestrato tutte le persone e le imbarcazioni coinvolte nella Global Sumud Flotilla. Durante un'intervista radiofonica, ha descritto l'abbordaggio e il sequestro avvenuti a bordo delle navi. In risposta alla vicenda, sono arrivate dichiarazioni di solidarietà da parte di figure politiche e sociali, che hanno condannato gli episodi di abusi e hanno espresso sostegno ai membri coinvolti.
Il parlamentare napoletano del M5S Dario Carotenuto, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato l'abbordaggio e il sequestro della marina militare israeliana di tutti coloro che erano imbarcati sulle navi della Global Sumud Flotilla."Per me è un momento difficile, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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