Flottilla gli abusi e la solidarietà di Fico al deputato Carotenuto

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha riferito di un'operazione condotta dalla marina militare israeliana, che ha sequestrato tutte le persone e le imbarcazioni coinvolte nella Global Sumud Flotilla. Durante un'intervista radiofonica, ha descritto l'abbordaggio e il sequestro avvenuti a bordo delle navi. In risposta alla vicenda, sono arrivate dichiarazioni di solidarietà da parte di figure politiche e sociali, che hanno condannato gli episodi di abusi e hanno espresso sostegno ai membri coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui