Negli ultimi mesi sono emerse notizie su una presunta flotta di petroliere cinesi che sembra scomparire dai radar satellitari durante il trasporto di greggio. Le autorità hanno segnalato trasferimenti clandestini di greggio in aree non monitorate ufficialmente, situate spesso in zone di alto rischio o a ridosso di acque internazionali. Queste pratiche sarebbero state adottate per aggirare le sanzioni internazionali e mantenere le esportazioni di petrolio nonostante i divieti. La presenza di queste attività ha attirato l’attenzione di organismi di controllo e di intelligence.

? Punti chiave Come fanno le petroliere a sparire dai radar satellitari durante il trasporto?. Dove avvengono i trasferimenti clandestini di greggio per aggirare le sanzioni?. Perché le sanzioni occidentali non riescono a fermare l'approvvigionamento cinese?. Quali nuovi sistemi di pagamento usa Pechino per evitare lo Swift?.? In Breve Trasferimenti ship-to-ship clandestini avvengono al largo delle coste della Malesia.. Pechino testa sistemi di pagamento alternativi allo Swift durante la crisi.. Petroliere obsolete operano con bandiere di comodo e senza segnale AIS.. Acquisti massicci di idrocarburi avvengono a prezzi scontati nello Shandong.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotta fantasma cinese: il piano per eludere i blocchi sul greggio

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