Negli ultimi anni, la Cina ha fornito un sostegno finanziario all’Iran attraverso modalità che includono mini banche, una vasta flotta di navi non immediatamente identificabili e raffinerie di petrolio segrete. Questi interventi sono avvenuti nel contesto di sanzioni statunitensi sempre più restrittive, che hanno colpito le fonti di reddito e le attività economiche di Teheran. La collaborazione tra i due paesi si è sviluppata in modo tale da aggirare le restrizioni internazionali.

Mentre gli Stati Uniti cercavano in tutti i modi di strangolare l’economia iraniana con sanzioni sempre più severe, negli ultimi anni la Cina ha rappresentato per Teheran una vera e propria ancora di salvezza. In che modo? Per capire come ha fatto la Repubblica Islamica a rimanere a galla nonostante la pressione di Washington bisogna accendere i riflettori sul petrolio. Pechino è infatti diventato il principale, se non unico, acquirente del greggio iraniano, arrivando ad assorbirne la quasi totalità. Questo flusso costante di entrate ha così permesso agli ayatollah di continuare a finanziare le proprie attività, comprese quelle militari, nonostante l’isolamento internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mini banche, flotta fantasma e raffinerie segrete: così la Cina ha finanziato l'Iran

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